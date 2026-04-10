Poliția NU trimite SMS-uri și apeluri celor care ar fi comis încălcări rutiere

Poliția Republicii Moldova informează că, astăzi, au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetățenii primesc SMS-uri și apeluri de la persoane care se dau drept polițiști.Prin aceste mesaje, oamenii sunt anunțați în mod FALS că ar fi comis încălcări rutiere, pentru a fi induși în eroare.
 Rețineți: Poliția NU  anunță astfel de informații prin SMS sau apeluri.
Ce trebuie să faceți: nu oferiți date personale sau bancare; nu accesați link-uri suspecte; nu continuați conversația cu persoane necunoscute; închideți apelul și sunați la112.
Verificați informațiile doar din surse oficiale. Fiți vigilenți!

 


Articolul precedentFalsuri în contextul refuzului intrării în Franța pentru câțiva cetățeni ai Republicii Moldova
Articolul următorAlte 40 de pachete alimentare au ajuns la beneficiarii din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca / VIDEO
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

