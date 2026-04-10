Poliția NU trimite SMS-uri și apeluri celor care ar fi comis încălcări rutiere

Poliția Republicii Moldova informează că, astăzi, au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetățenii primesc SMS-uri și apeluri de la persoane care se dau drept polițiști.Prin aceste mesaje, oamenii sunt anunțați în mod FALS că ar fi comis încălcări rutiere, pentru a fi induși în eroare.
Rețineți: Poliția NU anunță astfel de informații prin SMS sau apeluri.
Ce trebuie să faceți: nu oferiți date personale sau bancare; nu accesați link-uri suspecte; nu continuați conversația cu persoane necunoscute; închideți apelul și sunați la112.
Verificați informațiile doar din surse oficiale. Fiți vigilenți!