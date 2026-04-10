Alte 40 de pachete alimentare au ajuns la beneficiarii din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca / VIDEO

Voluntarii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, împreună cu parohul Sorin Huluță-Saftiuc de la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”, au oferit astăzi 40 de pachete alimentare beneficiarilor din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Soroca.

Pachetele au fost pregătite în urma campaniei de Paște „Masa Bucuriei”, care a mobilizat zeci de oameni din oraș.

Parohul Sorin Huluță-Saftiuc spune că această acțiune aduce un sprijin real pentru cei care au nevoie. „Împreună cu voluntarii am venit să aducem bucurie pentru alți 40 de beneficiari, care vor avea o masă de Paște mai bogată”, a spus acesta.

El a mulțumit tuturor celor care au contribuit la colectare. În Sâmbăta Floriilor, cu sprijinul partenerilor și al magazinelor din oraș, au fost adunate peste 3 tone de produse alimentare.

„Mulțumim donatorilor din Soroca, dar și Direcției de Asistență Socială, care ne-a ajutat ca pachetele să ajungă mai ușor la cei care au nevoie”, a adăugat preotul.

La rândul său, Cristina Gherasim, șefa Serviciului de Asistență Personală, a precizat că beneficiarii sunt persoane aflate în situații dificile. „Pachetele vor ajunge la persoane mai triste ca noi, persoane țintuite la pat, care au nevoie într-adevăr de aceste mici bucurii”, a spus ea.

Campania „Masa Bucuriei” este o inițiativă națională organizată de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca. Scopul campaniei este de a sprijini persoanele vulnerabile, mai ales în preajma sărbătorilor.