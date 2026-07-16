Concert aniversar Gândul Mâței la Soroca: „Prieteni de drum – 30 de ani”

De către
OdN
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Trupa Gândul Mâței revine la Soroca cu un concert aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate. Evenimentul va avea loc pe 31 iulie 2026, începând cu ora 19:00, în Scuarul Cetății Soroca, iar accesul publicului va fi gratuit.

Concertul „Prieteni de drum – 30 de ani” promite o seară plină de emoție, cu cele mai cunoscute piese din repertoriul formației și o întâlnire specială cu generații de fani.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova și al Primăriei municipiului Soroca.


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OdN
OdN
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