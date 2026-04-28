Dragostea pentru lectură, exemplu de la o fostă profesoară din Șuri / VIDEO

Larisa Galațan, fostă profesoară de biologie la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din satul Șuri, raionul Drochia, rămâne aproape de cărți chiar și după încheierea activității la catedră.

O dată pe lună, ea vine la Biblioteca Publică Șuri, aflată în incinta gimnaziului, și ia câte 15-20 de cărți. În aproximativ o lună reușește să le citească pe toate.

Pentru Larisa Galațan, lectura face parte din rutina zilnică. Spune că astfel își menține mintea activă și descoperă lucruri noi. Preferă să își aleagă singură cărțile, în funcție de interes și de recomandările bibliotecarului.

Bibliotecara, Doinița Stamati, spune că astfel de cititori sunt un exemplu pentru comunitate. Prin acest obicei, fosta profesoară arată că dragostea pentru carte nu ține de vârstă și nici de profesie.