Și astăzi, 18 iunie 2026, escrocii au prejudiciat nouă persoane cu circa 1.000.000 de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 9 sesizări privind fraude telefonice, cu un prejudiciul total de aproximativ 1 milion de lei. O fraudă a fost comisă în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de victime.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 384 de tentative de escrocherie, fapt ce demonstrează cât de importantă este informarea și reacția promptă în fața acestor infracțiuni.

Cele mai frecvente scheme sunt: investiții fictive, recuperarea frauduloasă a banilor pierduți, impersonarea Ministerului Justiției, fraude prin WhatsApp, fals reprezentanți ai companiilor de utilități și fraude asupra cardurilor bancare.

Fiți vigilenți!

Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați .

Protejați-vă pe dumneavoastră și informați-i și pe cei apropiați despre aceste metode de fraudă. Informarea poate preveni pierderi semnificative