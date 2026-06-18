Și astăzi, 18 iunie 2026, escrocii au prejudiciat nouă persoane cu circa 1.000.000 de lei

De către
OdN
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În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 9 sesizări privind fraude telefonice, cu un prejudiciul total de aproximativ 1 milion de lei. O fraudă a fost comisă în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de victime.
Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 384 de tentative de escrocherie, fapt ce demonstrează cât de importantă este informarea și reacția promptă în fața acestor infracțiuni.
Cele mai frecvente scheme sunt: investiții fictive, recuperarea frauduloasă a banilor pierduți, impersonarea Ministerului Justiției, fraude prin WhatsApp, fals reprezentanți ai companiilor de utilități și fraude asupra cardurilor bancare.
Fiți vigilenți!
Dacă primiți un apel suspect, închideți imediat și apelați .
Protejați-vă pe dumneavoastră și informați-i și pe cei apropiați despre aceste metode de fraudă. Informarea poate preveni pierderi semnificative

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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