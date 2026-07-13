Despre sănătate, educație, rețelele de apeduct, reparația drumurilor… s-a discutat la Ședința operativă din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca

În cadrul ședinței opertaive a șefilor de secții și serviciil din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca și a conducătorilor subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca a fost făcută o analiza a activităților din perioada precedentă și stabilirea principalelor priorități pentru săptămâna curentă, axându-se pe identificarea soluțiilor și stabilirea pașilor următori, pentru asigurarea unei activități administrative eficiente, în beneficiul comunității.

Astfel, după cum informează Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca, cei prezenți au discutat despre activitatea Centrelor de Sănătate; despre raportul privind desfășurărea odihnei copiilor la Instituția Publică Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă” în sezonul estival 2026; despre organizarea și desfășurarea sesiunii suplimentare BAC ; despre recepționarea dosarelor candidaților la funcția de director al Instituției Punlice Liceul Teoretiv „Ion Creangă” din municipiul Soroca; despre rесерțiа tеrminării luсrărilоr obiectului ,,Соnstruсțiа rețelei de apeduct în satele Stoicani și Soloneț, localizat în satul Stoicani; despre participarea la lansarea Campaniei de informare cu genericul „Concliziile de aplicare pentru finanțare în baza Programului strategic al politicii agricole – 2026” privind depunerea cererilor de sprijin financiar, organizată de Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Aalimentare al Republicii Moldova; despre organizarea licitațiilor, care urmează a fi desfășurare privind ofertele de preț pentru lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe perioada de vară și reperația drumurilor publice din raion, cât și reparația drumurilor din satele Tătărăuca Veche, Șeptelici și Volovița-Vasilcău; despre desfășurarea aplicațiilor practice în domeniul Protecției civile în comuna Tătărăuca Veche, dar și despre examinarea proiectelor de decizie care urmează a fi examinate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Raional Soroca.