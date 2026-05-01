Recent, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca a devenit epicentrul unei călătorii fascinante prin timp, găzduind activitatea dedicată patrimoniului local cu genericul „Caravana Culturală – Monumentele Sorocii: istoria care ne vorbește”. Evenimentul a reunit 44 de elevi entuziaști de la Colegiul „Mihai Eminescu”, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” și Tinerii Ambasadori ai Patrimoniului, coordonați cu dedicare de profesoarele Levandovschii Irina, Pînzari Maria și Focșa Mariana.

De la spectatori la „exploratori ai timpului”

Activitatea a debutat cu un mesaj inspirațional din partea Doamnei director Viorica Gaja, fiind moderată de Larisa Prisacari, șef serviciu. Tinerii au fost invitați să depășească rolul de simpli trecători și să devină veritabili „exploratori ai timpului” și ambasadori ai monumentelor Sorocii. Într-o atmosferă solemnă, orașul a fost prezentat ca o „carte de istorie deschisă, scrisă în piatră, bronz și spirit”, provocându-i pe participanți să dea glas poveștilor nespuse ale urbei.

Cadrul oficial și riguros a fost asigurat de doamna Tamara Coșciug, specialist superior SCT Soroca, care a prezentat Registrul monumentelor RM ocrotite de stat, oferind tinerilor o perspectivă documentată asupra valorii inestimabile a patrimoniului local.

Istoria redată prin ochii tinerilor

Momentul central al caravanei a constat în cele 12 prezentări susținute de elevi. Aceștia au intrat cu măiestrie în rolul de ghizi turistici, transformând datele istorice în experiențe memorabile. Fiecare monument prezentat a căpătat o identitate nouă, demonstrând că patrimoniul poate fi transmis mai departe prin creativitate și curiozitate.

Detectivii Patrimoniului: Când monumentele prind glas

Interactivitatea a atins cote maxime în cadrul etapei „Detectivii Patrimoniului – Monumentele vorbesc”. Organizați în grupe, elevii au primit „plicuri misterioase” conținând fragmente de imagini, citate și curiozități. Misiunea lor a fost de a descifra mesajele ascunse și de a imagina monologuri inedite din perspectiva simbolurilor orașului. Astfel, prin vocile tinerilor, Cetatea Soroca și Lumânarea Recunoștinței și-au rostit propriile istorii, oferind publicului o lecție de empatie culturală.

O moștenire pentru viitor

Finalul evenimentului a fost marcat de un mesaj profund de recunoștință, subliniind faptul că monumentele Sorocii nu sunt doar simple obiective turistice, ci rădăcinile noastre identitare. Pentru a onora implicarea și pasiunea demonstrată, participanți au fost premiați, primind simboluri ale cunoașterii care să îi însoțească în parcursul lor de ambasadori ai culturii.

Printre darurile oferite s-au numărat:

Diplome de participare, care atestă noul lor statut de „Detectivi ai Patrimoniului”.

Cartea „Soroca la margine de țară”, o resursă prețioasă pentru aprofundarea istoriei locale.

O bibliografie a ținutului Sorocii, instrument esențial pentru viitoarele lor cercetări documentare.

Un carnet de notițe, destinat să găzduiască noile lor descoperiri și impresii din călătoriile culturale ce vor urma.

Concluzia acestei zile a fost una plină de speranță: „Istoria nu este tăcută dacă știm cum să o ascultăm”.

Prin această inițiativă, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” confirmă încă o dată rolul său de pilon în educația culturală a tinerei generații. Evenimentul a demonstrat că implicarea activă a tinerilor este, într-adevăr, cheia conservării patrimoniului nostru spiritual, transformând trecutul într-o sursă vie de inspirație pentru prezent.

Mulțumim partenerilor noștri Secția Cultură și Turism Soroca, Colegiul „Mihai Eminescu” și Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” pentru implicare activă în realizarea acestei activități.

Larisa Prisacari, șef serviciu