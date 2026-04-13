S-a stins din viață Gheorghe Urschi…

Astăzi, 13 aprilie, Gheorghe Urschi, artist, scriitor și om de cultură, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut în urmă cu doar câteva minute, printr-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

„Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui, Maria Urschi”.

Gheorghe Urschi a fost una dintre cele mai marcante personalități ale culturii din Republica Moldova – actor, regizor, dramaturg, scenarist și muzician. Supranumit „Regele umorului”, el a redefinit satira și comedia autohtonă, fiind primul actor care a urcat pe scenă cu texte scrise de el însuși.

Născut la sat, a urmat Școala Teatrală „B.V. Șciukin” din Moscova, după care și-a dedicat întreaga viață scenei, activând zeci de ani la Teatrul pentru Tineret „Luceafărul” din Chișinău. A muncit neobosit – zi și noapte – scriind, jucând, regizând și susținând spectacole în întreaga țară, adesea în condiții modeste.

De-a lungul carierei, a semnat piese celebre precum „Testamentul”, „Mezinul” sau „Doi cocori, două viori”, iar spectacolele sale au rămas repere pentru generații întregi de artiști. A avut o activitate intensă și în televiziune, fiind autor și interpret în emisiuni umoristice îndrăgite, dar și în cinematografie.

Gheorghe Urschi nu a fost doar un om de scenă, ci și un simbol al curajului și al demnității. Umorul său fin, adesea incomod pentru putere, a fost apreciat de public, care l-a considerat „de-al lor, cu trup și suflet”.

A participat inclusiv la susținerea morală a soldaților în timpul războiului de pe Nistru, fiind prezent pe front cu spectacole și recitaluri.

A fost distins cu numeroase premii și titluri, printre care „Artist al Poporului”, „Ordinul Republicii” și Premiul Național.

Prin opera sa vastă și impactul asupra culturii, Gheorghe Urschi rămâne o figură emblematică – un fenomen artistic greu de egalat, care a reușit să facă oamenii să râdă, dar și să gândească.

Plecarea sa lasă un gol imens în cultura națională…