Lansarea proiectului pentru autonomia fetelor și femeilor

Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca a dat startul proiectului „Drumul spre autonomie al fetelor și femeilor: drepturi, sprijin emoțional și dezvoltare personală”, implementat în colaborare cu Asociația de băștinași „Cu drag pentru Soroca”. Inițiativa beneficiază de sprijinul organizațiilor Terre des Hommes, UN Women, Women for Peace & Prosperity și al Elveției, parteneri care promovează drepturile și oportunitățile pentru femei și fete.

Evenimentul de lansare a inclus o sesiune interactivă cu tema „Accesul femeilor la justiție – bariere și soluții”, destinată unui grup de fete din comunitate. Participantele au fost familiarizate cu drepturile fundamentale ale femeilor, mecanismele legale de protecție și modalitățile concrete de acces la justiție. Discuțiile au scos în evidență principalele obstacole juridice și sociale întâlnite de femei, dar și soluții practice pentru depășirea acestora.

În cadrul proiectului, sesiunile sunt conduse de specialiști precum Tanas Diana și Sîrbu Sofia, care ghidează participantele prin activități informative și exerciții practice, menite să consolideze cunoștințele juridice, echilibrul emoțional și încrederea în sine.

Sîrbu Sofia, bibliotecar principal, a menționat: „Este important ca fiecare fată și femeie să știe că are drepturi și că există modalități concrete de a le proteja. Proiectul nostru nu se rezumă doar la teorie; vrem să oferim instrumente practice pentru viața de zi cu zi, să încurajăm comunicarea, leadershipul și capacitatea de a gestiona situațiile dificile, inclusiv prevenirea violenței digitale.”

Inițiativa vizează domenii esențiale: educația juridică de bază, sprijinul emoțional și consilierea de grup, precum și organizarea atelierelor de dezvoltare personală. Activitățile se desfășoară într-un cadru educațional sigur, participativ și incluziv, oferind fetelor și femeilor oportunitatea de a-și consolida autonomia personală și socială.