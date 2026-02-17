Dacă nu ai echipat automobilul tău cu pneuri de iarnă, pregătește până la 6.000 de lei pentru amendă

Iarna cu ger și multă zăpadă înseamnă mai multe probleme pentru automobiliști și mai multă muncă „de educație” din partea organelor de poliție. În speță, cât de neverosimil nu ar suna, dar încă sunt conducători auto care riscă să se deplaseze, pe drumurile înghețate, cu pneuri de vară.

Or, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece peste 1.200 de conducători au fost amendați cu sume cuprinse între 900 și 6.000 de lei… O altă încălcare care este ignorată de automobiliști este circulația fără faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi, care este obligatorie până pe data de 31 martie. (Foto: Poliția Republicii Moldova)