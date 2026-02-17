Tot mai puține cazuri de gripă sezonieră, în raioanele Soroca, Florești și Drochia

Conform datelor oficiale, furnizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 228 de cazuri de gripă sezonieră.

Dintre acestea, mai mult de jumătate de cazuri au fost înregistrate în Chișinăi, iar în raioanele din aria de acoperire a Observatorului de Nord, numărul cazuriloe de gripă sezonieră scade. Bunăoară, în raionul Drochia au fost înregistrate două cazuri, iar în raioanele Soroca și Florește – câte un caz.

Oricum, Agenția Națională pentru Sănătate Publică îndeamnă populația să adopte măsuri de igienă personală, precum: spălarea mâinilor cu apă și săpun, utilizarea batistelor pentru strănut sau tuse și menținerea unui stil de viață sănătos, care include o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.