Soroceanca Ada Odajiu a ocupat locul III la un turneu interraional, la Jocul de dame

Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Floreşti, in colaborare cu Centrul Cultural al comunei Vărvăreuca a organizat Turneul Interraional la Șah și Jocul de dame, în memoria Maestrului în Sport Gheorghe Chilaru.

Turneul a avut ca obiectiv promovarea șahului și jocului de dame în rândurile tineretului și a veteranilor sportului din diferite localități. Evenimentul a fost onorat de prezența primarului comunei Vărvăreuca, doamna Zabica Olga si doamnei Odajiu Ada, campioană a lumii la Jocul de dame între veterani.

La Șah, locul I a fost câștigat de floreșteanul Oleg Munteanu, urmat de Alexei Stețiuc – locul II și Oleg Câșlari – locul III, la fel din orașul Florești. Cei mai tineri participanți ai competiției au fost desemnați Artimon Sarmaniuc și Victoria Mânzat, elevi la Centrul de Creație a Copiilor din Florești.

La Jocul de dame cel mai bun s-a dovedit a fi Vasile Cărbune din satul Vărvăreuca, urmat pe podium de Grigore Șura din Vărvăreuca și Ada Odajiu din Soroca. Nistor Ixari și Leonid Bruma au fost declarați Cei mai vârstnici participanți ai turneului. (SURSA: Direcția generală Educație Florești)