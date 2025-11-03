TOP SHOP Soroca – acum mai aproape de tine, pe o nouă adresă! /PUBLICITATE

Avem vești bune, pe care nu le poți trece cu vederea!

Magazinul TOP SHOP din Soroca s-a redeschis pe o nouă adresă: str. Ștefan cel Mare, 18, chiar vizavi de centrul comercial MODERN.
Și, crede-ne, acum chiar merită să te oprești – te așteaptă prețuri excelente la produsele tale preferate!

Mulți locuitori încă nu știu că TOP SHOP funcționează din nou, și păcat – aici găsești tot ce i-a făcut pe clienții din toată țara să îndrăgească acest brand: aparate de masaj Wellneo, perne și toppere Dormeo, tigăi și blendere Delimano, încălțăminte comodă Walkmaxx și produse utile pentru casă Rovus.

Iar începând cu 1 noiembrie, magazinul TOP SHOP da startul Festivalului Reducerilor – cu seturi din cele mai populare produse la un preț simbolic: 1111 lei!

Printre cele mai căutate:

  • setul Dormeo cu perne și pilotă – perfect pentru serile reci de toamnă;
  • setul de bucătărie Delimano, cu blender și mixer – un ajutor de nădejde în fiecare zi;
  • sau setul Walkmaxx, pantofi sport care aduc confort la fiecare pas.TOP SHOP te așteaptă pe str. Ștefan cel Mare, 18 (vizavi de centrul comercial MODERN).
    Intră în magazin, descoperă ofertele actuale, iar din 1 noiembrie bucură-te de adevăratul festival al prețurilor bune!

Poate chiar aici vei găsi acel lucru mic care face viața de zi cu zi mai comodă și mai plăcută.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

