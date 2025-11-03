Doi bărbați, de 43 și 51 de ani, au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei

Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei, informează procuratura.md

Cei doi au vârste de 51 și 43 de ani și au fost reținuți pentru punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP (denumit „sare” a cărui folosire poate duce și la automutilări și halucinații) în Drochia și alte raioane de Nord. Precum anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii INI în iulie 2024, primul din ei a fost reținut în posesia drogurilor pe care să le vândă, după ce a fost oprit cu mașina pe șosea de către inspectorii de patrulare. Complicele acestuia a fost reținut după ce a fost cercetat de oamenii legii pentru vânzarea drogurilor chiar în ghereta din piața în care vindea (alte produse). Ambii au fost plasați în arest preventiv, urmare a demersurilor depuse de procurorii PCCOCS.

Urmare a solicitării acuzatorilor de stat, Judecătoria Bălți a dispus și confiscarea mașinii folosite la circulația ilegală a drogurilor, de model Toyota Prius. Potrivit sentinței , drogurile ridicate urmează a fi supuse nimicirii, după rămânerea definitivă a actului judecătoresc, timp în care cei doi beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. (Emil Gaitur, comunicator PCCOCS)