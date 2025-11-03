Important!!! Totul despre compensații la energie în sezonul rece 2025-2026

Compensațiile pentru energie se acordă sub formă monetară, oferită direct fiecărei gospodării eligibile pe cardul bancar al solicitantului sau la poștă. Consumatorii casnici pot solicita compensații pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie.

Decizia de acordare a compensației și valoarea compensației se calculează individual de către sistemul informațional „Vulnerabilitatea Energetică”. Aceasta variază pentru fiecare gospodărie în funcție de venituri, numărul de persoane care locuiesc împreună, statutul acestora (persoană cu dizabilitate severă, copil, pensionar, student cu frecvența la zi, șomer), tipul sursei principale de încălzire a locuinței etc.

Consumatorii eligibili pot beneficia de compensații dacă încălzesc gospodăria pe bază de gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid (lemne, cărbuni, pelete, brichete).


