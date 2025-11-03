Observatorul de Nord: 27 de ani de curaj, dăruire și verticalitate – „Platon ne rămâne prieten, dar adevărul este mai presus ca toate!”

… 3 noiembrie 1998. Născut într-o perioada tumultoasă, în care societatea moldovenească își căuta drumul spre libertate și democrație, Observatorul de Nord a fost și rămâne, pe parcursul a 27 de ani, martor și participant al evoluției anevoioase către democrație și a transformărilor de ordin social, economic și politic.

Pe parcursul a aproape 30 de ani am fost cronicarii timpului și un reper al celor care au avut nevoie de susținere și predictivitate, iar prioritatea noastră de bază a fost și rămâne informarea și comunicarea sinceră cu cetățeanul. Vreau să cred că pe parcursul anilor, prin dedicație și profesionalism am putut să ne transformăm într-o arhivă vie a istoriei sorocene recente, am dovedit că suntem o forță pe piața informațională și nu ne-am lăsat „răpuși” de „monștrii sacri” ai trecutului plin de nostalgie și dorință lor de a întoarce societatea în ziua de ieri. Pentru aceasta mulțumesc tuturor celor care au fost alături și împreună cu noi, deopotrivă colaboratori ai ziarului și cititorii fideli or, împreună am demonstrat că se poate și că „Platon îmi este prieten, dar adevărul este mai presus ca toate”.

Cu riscul de a nu pare modest, dar cei trei piloni de bază, care ne-au caracterizat în tot acest răstimp au fost curajul, dăruirea şi verticalitatea. Zic curaj, fiindcă numai intuiția și viziunea ne-au permis să mergem pe o cale nebătătorită (Observatorul de Nord fiind primul ziar independent din Câmpia Sorocii), pe o cale bazată pe principii clare și transparente… Zic dăruire, fiindcă am reușit să vă aducem în casele Dumneavoastră materiale unice, informații de natură să satisfacă și cele mai sofisticate cerințe, am pus umărul la educarea societății în spiritul libertății și democrației… Zic verticalitate, fiindcă am stat mereu ferm pe poziții, am fost obiectivi și echidistanți în reflectarea evenimentelor și nu am căzut pradă tentațiilor de orice natură și „favorurilor” care să meargă împotriva crezului nostru și așteptărilor cititorului care a fost, este și va rămâne unicul nostru stăpân.

…3 noiembrie 2025. Trăim vremuri cu adevărat istorice și cruciale. Republica Moldova și fiecare dintre noi suntem în așteptarea unor procese care ne vor schimba soarta și ne vor apropia de o lume mai bună. În postura de „arhitecți” ai noilor vremi și noi, ziariștii, și Dumneavoastră, cititorii noștri avem obligațiunea să rămânem mereu ancorați în realitățile existente și să scriem istorie!

Așa să ne ajute Dumnezeu!