Legătura dintre Călin Georgescu și o firmă-fantomă din Drochia

Un om de afaceri originar din Republica Moldova, Mihail Cebotari, apare ca fondator al companiei elvețiene Mercando Green Technology AG – aceeași firmă pe care fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, ar fi folosit-o într-o schemă de înșelăciune de peste 1 milion de euro, cercetată acum de DIICOT.

Mihail Cebotari, născut în satul Rădoaia, a fondat Mercando în Elveția în anul 2010, declarând că firma urma să investească în proiecte de energie verde, transmite stiri.md

Printre acestea se număra și o fabrică de biogaz la Drochia, în parteneriat cu o companie locală – Bioenergoagro.

Proiectul, estimat la 25 de milioane de euro, trebuia să producă anual 16 milioane de metri cubi de gaz metan și să creeze 100 de locuri de muncă.

Comunicatul oficial de acum 15 ani și funcționarii vremii avansau cifre mari:

Fabrica de biogaz urma să producă îngrășăminte agricole și 16 milioane de metri cubi de gaz metan pe an, adică puțin peste cât consumă întreg raionul Drochia tot într-un an.

Proiectul promitea 100 joburi în noua fabrică și beneficii pentru fermierii din zonă care ar fi trebuit să furnizeze materia primă de biomasă (porumb furajer).

Investiția se ridica la 25,3 milioane de euro, din care proprietarul parcului industrial suporta doar 700 de mii (cât costase terenul și avizele).

Restul, de 24,6 milioane, veneau de la firma elvețiană Mercando Green Technology, reprezentată atunci de moldoveanul Mihail Cebotari.

Mai relevant însă e cine aducea tehnologia și construia efectiv fabrica. Echipamentele industriale și utilajele, potrivit inițiatorilor, valorau jumătate din investiția totală.

De instalații se ocupa un holding în care îl regăsim pe același Mihail Cebotari. Era format de o altă firmă elvețiană specializată în astfel de sisteme (Zorg Biogas AG) și de un offshore din Cipru (Liseus Holding Ltd). Firma făcea lucrarea, iar offshore-ul controla firma – mai arată comunicatul din 2010.

La rândul său, moldoveanul Cebotari era președintele offshore-ului. Practic, cu o mână plătea banii (prin Mercando), iar cu alta îi încasa (prin Liseus).

Deși planul a fost aprobat rapid de autoritățile de la Chișinău, investiția nu s-a mai realizat, iar compania moldovenească implicată a intrat în insolvență.

Mihail Cebotari a dispărut din peisaj: a ieșit din Mercando în 2014, lăsând în urma lui pe cei doi directori nominali ai companiei elvețiene, iar firma offshore pe care o prezida în Cipru s-a dizolvat în 2016.

Cebotari a obținut între timp cetățenia română și s-a implicat în diferite afaceri transfrontaliere, ramificate din Anglia și Luxembourg până în Italia și România. Toate au ca numitor comun sistemele tehnologice de înaltă precizie. Domeniile vizate: energie și comunicații. Personajul însă e o “fantomă”. Un nume în acte. Deși apare în scheme sofisticate, Cebotari nu are un profil de antreprenor prominent în vreuna din aceste piețe și nicio prezență conturată online.

Elementul palpabil din strania poveste moldovenească rămâne însă firma care trebuia să monteze fizic fabrica de biogaz (Zorg Biogas AG). Și care duce acum la un nod important într-o rețea rusească de spionaj tehnico-militar.

Oamenii care promiteau în 2010 că fac prima instalație de biogaz din Moldova, împreună cu Cebotari, au terminat acolo totuși, în anii următori, patru proiecte pentru diferiți clienți privați (ferme, distilerii sau berarii).

Portofoliul companiei lor (Zorg Biogas AG) abundă în lucrări similare din spațiul post-sovietic, mai cu seamă în Rusia, Kazahstan sau Ucraina (înainte de război).

Legături cu afaceri rusești

Presa de peste Prut scrie că, sub conducerea lui Cebotari, Mercando colabora cu o firmă elvețiană de instalații, Zorg Biogas AG, condusă de cetățeni ruși.

Aceeași companie este acum investigată în Germania și Elveția pentru că ar fi livrat tehnologie occidentală de precizie către armata rusă.

Cebotari, între timp, și-a mutat afacerile din Rusia în Kârgâzstan, spunând că produce cupru izotopic, un material folosit în tehnologii militare și spațiale.

Legătura cu Călin Georgescu

În România, Călin Georgescu este acuzat că ar fi folosit firma Mercando pentru a convinge un antreprenor să nu reclame o fraudă de peste 1,1 milioane de euro.

Contractul de creditare dintre victimă și Mercando a fost semnat în iulie 2023, cu semnătura unuia dintre directorii nominali ai companiei, aflat în Germania.

Ulterior, s-a dovedit că Mercando nu mai avea activitate reală, dar numele ei a fost folosit pentru a da credibilitate unei operațiuni financiare fictive.

Cine este Mihail Cebotari

Cebotari are cetățenie română, afaceri în România, Anglia, Italia și Luxemburg, și parteneriate cu oameni de afaceri cunoscuți la Chișinău, printre care Nicolae Madan (Basconslux) și Victor Copiimulț.

El recunoaște că are un contract de parteneriat cu Francisc Dokonal, un apropiat al lui Călin Georgescu, pentru administrarea unor „active” până în anul 2028.

Printre acestea s-ar afla stocuri de praf de cupru, despre care afirmă că provin din producția sa din Rusia.

În concluzie, Mihail Cebotari – moldoveanul care promitea o investiție „verde” la Drochia – este astăzi legat de Călin Georgescu printr-o rețea de firme elvețiene și parteneri implicați în anchete privind escrocherii financiare și afaceri cu tehnologii sensibile.