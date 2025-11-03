Tinerii din Ghindești readuc la viață tradițiile locale prin proiectul „Rădăcini și identitate”

Astăzi, tinerii din grupul de inițiativă al Asociației Obștești „Ghindeștenii” au dat start primei activități în cadrul proiectului „Proiecte mici pentru fapte mari”, inițiat de Direcția Generală Educație Florești și Consiliul raional Florești. Evenimentul, intitulat simbolic „Rădăcini și identitate”, a avut drept scop promovarea valorilor, tradițiilor și spiritului de comunitate al localității Ghindești.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și prietenoasă, unde tinerii au prezentat cu entuziasm primul pas din planul de acțiuni al proiectului. Discuțiile au vizat importanța păstrării obiceiurilor locale, dar și modalitățile prin care acestea pot fi transmise noilor generații.

„Fiecare zâmbet, fiecare idee și fiecare gest de implicare contează. Tinerii noștri au demonstrat încă o dată că rădăcinile nu se uită, ci se îngrijesc, iar identitatea se construiește prin fapte”, au menționat organizatorii.

Evenimentul a fost posibil datorită implicării și susținerii unui număr impresionant de persoane și instituții, printre care: Direcția Generală Educație Florești, Direcția Finanțe Florești, Primăria orașului Ghindești și Primăria comunei Ghindești, alături de voluntari și membri activi ai comunității.

Prin acest demers, tinerii din Ghindești dau un exemplu de responsabilitate civică și dragoste față de locurile natale, demonstrând că identitatea locală rămâne vie atunci când este cultivată cu implicare și respect.


