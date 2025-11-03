Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă

Duminică, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug se vor desfășura alegeri locale noi. Cetățenii  pot depune cereri privind votarea la locul aflării, iar Comisia Electorală Centrală a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă.

Astfel, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14.00, numai la prezentarea unui certificat medical.

Persoanele care nu pot să depună singure cererea privind votarea la locul aflării, au dreptul să o facă prin intermediul unui membru al familiei sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

