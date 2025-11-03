Alegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă

Duminică, 16 noiembrie 2025, în comuna Cremenciug se vor desfășura alegeri locale noi. Cetățenii pot depune cereri privind votarea la locul aflării, iar Comisia Electorală Centrală a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă.

Astfel, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14.00, numai la prezentarea unui certificat medical.

Persoanele care nu pot să depună singure cererea privind votarea la locul aflării, au dreptul să o facă prin intermediul unui membru al familiei sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei.