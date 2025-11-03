Ziua Culturii Japoneze, ediția a III-a, sărbătorită la Florești

De către
OdN
-
0
7

La 1 noiembrie 2025, Centrul de Creație al Copiilor din Florești a găzduit ediția a treia a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment care a transformat orașul într-o adevărată „mică Japonie”.

Inițiativa, lansată exact acum trei ani, a pornit din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea locală valorile, tradițiile și spiritul japonez. Deși la început a întâmpinat scepticism și rezerve, evenimentul a crescut an de an, reușind să unească oameni pasionați de cultură, artă și educație.

La sărbătoare au fost prezenți invitați de onoare, printre care Excelența Sa, domnul Yoichiro Yamada, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, și domnul Valeriu Binzaru, președintele Fundației pentru Relații Moldo-Japoneze — personalități care sprijină constant legătura culturală dintre cele două țări.

Organizatorii au adus mulțumiri Direcției Educație Florești, conducerii și corpului didactic al Centrului de Creație, precum și doamnei Alexandra Barbăneagră, rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, pentru susținerea oferită.

Atmosfera a fost una plină de culoare, entuziasm și recunoștință, iar participanții — elevi, profesori și părinți — au contribuit la crearea unei zile de neuitat.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentAlegătorii din Cremenciug, care din varii motive nu pot veni la Secția de votare, pot solicita urna mobilă
Articolul următorObservatorul de Nord – cronicar al ținutului Sorocii / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.