Ziua Culturii Japoneze, ediția a III-a, sărbătorită la Florești

La 1 noiembrie 2025, Centrul de Creație al Copiilor din Florești a găzduit ediția a treia a Zilei Culturii Japoneze, un eveniment care a transformat orașul într-o adevărată „mică Japonie”.

Inițiativa, lansată exact acum trei ani, a pornit din dorința de a aduce mai aproape de comunitatea locală valorile, tradițiile și spiritul japonez. Deși la început a întâmpinat scepticism și rezerve, evenimentul a crescut an de an, reușind să unească oameni pasionați de cultură, artă și educație.

La sărbătoare au fost prezenți invitați de onoare, printre care Excelența Sa, domnul Yoichiro Yamada, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, și domnul Valeriu Binzaru, președintele Fundației pentru Relații Moldo-Japoneze — personalități care sprijină constant legătura culturală dintre cele două țări.

Organizatorii au adus mulțumiri Direcției Educație Florești, conducerii și corpului didactic al Centrului de Creație, precum și doamnei Alexandra Barbăneagră, rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, pentru susținerea oferită.

Atmosfera a fost una plină de culoare, entuziasm și recunoștință, iar participanții — elevi, profesori și părinți — au contribuit la crearea unei zile de neuitat.

