Observatorul de Nord – cronicar al ținutului Sorocii / VIDEO

Redacția „Observatorul de Nord” face astăzi 27 de ani de la apariția în Câmpia Sorocii. La început ca ziar independent, acum ca platformă online și studio video, „Observatorul de Nord” a rămas în pas cu timpul și comunitatea noastră. Aniversarea noastră este un bun prilej pentru a ne aminti de anii care au trecut…

La 3 noiembrie 1998 apărea prima ediție a ziarului independent „Observatorul de Nord”. Pe prima pagină a publicației a fost plasată fotografia proaspetei familii Pușcaș — Victoria și Eduard, care și-au jucat nunta în acea toamnă. De atunci multă apă a curs pe Nistru, în cutiile poștale ale abonaților fideli și-au găsit loc 1253 de ziare proaspăt aduse de la tipografie.

Încetul cu încetul, prin provocări și crize de tot felul, s-au scurs primii 10 ani, timp în care am reușit să demonstrăm cine suntem și că adevărul este mai presus decât laudele sau supărările șefilor de tot felul. Iar la aniversarea primului deceniu de activitate am făcut o sărbătoare pe cinste pentru prietenii noștri și noi. Am avut multă lume bună alături, iar printre cei care ne-au cântat și încântat, a fost și viitoarea stea a muzicii românești, Irina Rimes.

Au urmat alți ani rodnici, o echipă mai mare și multe proiecte interesante. Ziarele își făceau loc în casele cititorilor noștri fideli, iar noi veneam an de cu informații interesante și utile pentru soroceni și nu numai.

Între timp am trecut și pe online, pentru cititorii noștri de acasă, dar în special de mai departe. Astfel am adunat și cititori mai tineri în comunitatea noastră.

Și iată că a venit și 2018, an în care am aniversat două decenii de la fondare. Alături ne-au fost și de această dată prietenii redacției și ai presei libere.

Cu prilejul primului sfert de veac de activitate am adunat cititorii noștri în Piața Libertății din Soroca, unde ne-am amintit de anii trecuți împreună.

De fiecare aniversare am avut parte de felicitările sincere ale celor cu care suntem pe aceeași undă. Iar cel mai mult ne-au bucurat cuvintele spuse din suflet, precum a făcut-o și Vera Prodan din Cosăuți, care a venit la noi cu flori și un coș de bunătăți din grădina ei.

An de an am încercat să nu rămânem în urma digitalizării, fiind primii din republică ce am lansat un buletin săptămânal de știri creat cu ajutorul softurilor de inteligență artificială. Și dacă ambalajul era virtual, conținutul rămânea la fel de uman și important pentru noi cei de acasă.

Iar pentru cei care au fost și mai sunt cu ochii pe noi, am venit mereu cu concursuri, provocări și teste, ca informarea să fie combinată și cu distracție.

Iată-ne ajunși și la aniversarea celor 27 de ani de activitate, cu o echipă care a demonstrat că știe și poate. La mulți ani, nouă!

