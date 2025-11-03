Profesorii din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale în Coreea de Sud

In perioada 23–31 octombrie 2025, mai mulți profesori din Republica Moldova și-au dezvoltat competențele digitale, în cadrul programului internațional de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Training for Moldovan Teachers”, desfășurat pe pitoreasca insulă Jeju, Coreea de Sud. Prin acest amplu parteneriat educațional dintre Republica Moldova și Coreea, s-a urmărit scopul de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și integrarea tehnologiilor moderne în procesul educațional din țara noastră.

Potrivit anunțului oficial al Ministerul Educației şi Cercetării al Republicii Moldova, cadrele didactice din domeniul TIC au fost invitate să urmeze un program în patru etape — online, în Republica Moldova și în Coreea de Sud.

La programul de formare a participat și directoarea Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, Irina Tighineanu, care a avut parte de o frumoasă experiență, alături de alți colegi din țară.

Participarea la acest program a presupus îmbunătățirea competențelor în utilizarea tehnologiei digitale — de la utilizarea dispozitivelor moderne (roboți, tablete, AI) până la proiectarea lecțiilor și activităților care implică elevul activ. Potrivit ministerului, programul include suport tehnic: „computere, dispozitive tehnice moderne, drone și seturi de roboți, seturi educaționale de programare AI Halocode, tablete PC etc.”.

Educație digitală, inovație și schimb cultural

Pe parcursul programului, profesorii moldoveni au participat la sesiuni teoretice și practice dedicate utilizării inteligenței artificiale în educație, instrumentelor EdTech și programării fizice. De asemenea, profesorii au luat parte la vizite instituționale, lecții demonstrative și activități culturale menite să promoveze colaborarea și dialogul intercultural între Moldova și Coreea de Sud.

Programul s-a desfășurat într-o atmosferă de inspirație, colaborare și deschidere, oferind participanților o experiență de neuitat atât profesională, cât și personală.

Reperele programului de formare

Ziua 1 (24.10.2025) – Deschiderea oficială, prelegeri tematice despre AI în educație și primele experiențe culturale pe insula Jeju.

Ziua 2 (25.10.2025) – Participare la Information Festival la Halla Gymnasium, instruiri digitale și activități de învățare a limbii coreene.

Ziua 3 (26.10.2025) – Ateliere despre AI generativă, Nobel Engineering & Entry AI, prezentarea experiențelor din Republica Moldova și ceremonia de premiere.

Descoperind cultura coreeană

Experiența de formare a fost completată de activități culturale și vizite inspiraționale:

Jeju Cultural Experience (27.10.2025) – descoperirea frumuseților naturale de la Seongsan Ilchulbong și Aquarium Pyoseon, vizită la 4·3 Peace Park și la Kakao Headquarters, unde tehnologia și inovația se împletesc perfect.

Jeju Science Experience (28.10.2025) – o zi dedicată științei la Seogwipo Science High School și Jeju Science Experience Center, unde profesorii au explorat lumea cercetării și a curiozității.

Seul (29.10.2025) – vizită la magnificul Palat Gyeongbokgung, simbol al istoriei și tradiției coreene, care a oferit participanților o nouă perspectivă asupra echilibrului dintre tradiție și inovație.

O experiență care inspiră

Participarea la acest program a reprezentat o oportunitate unică de dezvoltare profesională și personală, oferind o privire asupra modului în care educația digitală transformă școlile moderne. „Revin acasă cu multe idei, amintiri frumoase și recunoștință pentru această experiență extraordinară. Profesorii care au participat în astfel de formări aduc în clasă metode centrate pe elev, mai interactive, bazate pe tehnologie, proiecte, colaborare digitală — ceea ce schimbă dinamica elev-profesor. Acesta este un pas către educaţie mai adaptată secolului XXI . Pentru Gimnaziul din Sofia, participarea la program semnalează o direcție de modernizare semnificativă, fiind un sentiment de valoare şi mândrie pentru școală și comunitate”, a declarat directoarea Irina Tighineanu.

Până în prezent, peste 120 de cadre didactice din Republica Moldova au beneficiat de astfel de programe, demonstrând angajamentul țării noastre pentru o educație modernă, digitalizată și orientată spre viitor.

Programul este organizat de Oficiul Educațional al Provinciei Autonome Jeju, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Moldova și Republica Coreea, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și proiectului KLIC – Korea Learning and Innovation Cooperation, fiind o colaborare ce deschide noi orizonturi pentru educația digitală din Republica Moldova!

Participarea la programul de formare digitală în Coreea de Sud a reprezentat pentru școala din Sofia — și, în mod particular pentru directoarea Irina Tighineanu — nu doar o experiență de schimb cultural, ci un catalizator pentru transformare locală. Impactul nu va fi imediat spectaculos în toate aspectele, dar semnele schimbării (mai bune echipări, metode noi, comportamente de predare-învățare diferite) sunt deja vizibile și promit o evoluție semnificativă pentru întreaga comunitate școlară.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)