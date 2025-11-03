Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Republica Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice

Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lunară de +3 până la +5°C, peste norma caracteristică perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi sub media de 25–45 mm, ceea ce confirmă tendința de încălzire și uscăciune accentuată a toamnei târzii, transmite moldpres.md

O toamnă fără ploi: risc sporit pentru agricultură și resursele de apă

Specialiștii avertizează că deficitul de precipitații din ultimele luni pune presiune asupra rezervei de apă din sol, afectând culturile de toamnă și pregătirea terenurilor pentru sezonul următor.

„În multe raioane, solul a atins un nivel critic de umiditate. Lipsa ploilor și temperaturile ridicate pot compromite germinarea grâului de toamnă și dezvoltarea culturilor semănate recent”, explică experţi în agroclimatologie de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Aceştia adaugă că acest tip de toamnă secetoasă „repetă modelul anilor precedenți, când Moldova s-a confruntat cu ierni blânde, dar cu deficit de apă acumulată, fapt care afectează randamentele agricole și echilibrul hidrologic în primăvară”.

Efectele climatice: semn al accelerării schimbărilor globale

Conform specialiștilor SHS, frecvența anilor cu luni de toamnă anormal de calde a crescut în ultimele două decenii.

„Fenomenul nu mai poate fi tratat ca o simplă abatere meteorologică. Este parte a tendinței regionale de creștere a temperaturilor medii anuale, corelată cu scăderea volumului de precipitații și cu o redistribuire sezonieră a acestora”, afirmă surse din cadrul SHS, solicitate de MOLDPRES.

SHS arată că, în mod normal, luna noiembrie ar trebui să marcheze o scădere constantă a temperaturilor și o intensificare a ploilor, însă în ultimii ani lunile de toamnă se prelungesc, iar primele episoade de frig se mută tot mai des spre decembrie.

Impact economic și energetic

Lunile de toamnă calde reduc temporar cheltuielile pentru încălzire, dar au și efecte indirecte mai puțin vizibile.

„Lipsa umidității și dezechilibrul climatic afectează planificarea în agricultură, generând pierderi la culturile de toamnă și costuri suplimentare pentru irigare. În același timp, aceste schimbări impun adaptarea infrastructurii energetice și a politicilor de mediu”, susţin experţii.

Necesitatea adaptării politicilor climatice

Ministerul Mediului și Serviciul Hidrometeorologic de Stat colaborează în cadrul mai multor proiecte de adaptare la schimbările climatice, printre care modernizarea rețelelor de monitorizare a resurselor de apă și integrarea scenariilor climatice în planificarea agricolă.

„Aceste luni anormale sunt semnale de avertizare pentru toate sectoarele economice. Adaptarea trebuie să devină o politică de stat, nu doar o reacție la crize”, menţionează specialişti ai Direcției politici climatice din cadrul ministerului.

Prognoze generale

Temperatura medie lunară: cu 1–2°C peste norma climatologică

Posibile episoade scurte de ploi slabe în prima decadă a lunii

Probabilitate ridicată de ceață și inversiuni termice în a doua jumătate a lunii

Fără risc semnificativ de ninsori timpurii

Astfel, luna noiembrie 2025 confirmă o realitate tot mai vizibilă – Republica Moldova intră într-un regim climatic instabil, cu perioade calde și secetoase tot mai frecvente. Deși pe termen scurt temperaturile blânde pot părea favorabile, lipsa precipitațiilor și dezechilibrul hidrologic pot avea consecințe economice și ecologice majore, accentuând nevoia unei strategii naționale coerente de adaptare la schimbările climatice.