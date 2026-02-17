ANSA: Este interzisă utilizarea denumirii de ”brânză” și „produs de brânză” pentru alimentele cu adaosuri de grăsimi vegetale!

Știai că…? Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”?! Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit prevederei pct.10 din Hotărâre, prezența grăsimilor străine (vegetale) în lapte și produsele lactate este strict interzisă, atenționează ansa.gov.md!

Pe piață sunt comercializate și produse ca aspect, gust și consistență asemănătoare cu brânza, însă fabricate parțial din grăsimi vegetale. Acestea nu sunt interzise, însă în conținutul lor o parte din grăsimea lactată este înlocuită cu grăsimi vegetale sau alte ingrediente alimentare, motiv pentru care nu pot fi considerate produse lactate și nu pot fi denumite „brânză”, ci ”produs alimentar pe bază de grăsimi vegetale”.

ANSA menționează că este categoric interzisă și utilizarea denumirii de „produs de brânză” pentru alimentele care conțin adaosuri de grăsimi vegetale!

Pentru a evita inducerea în eroare a consumatorului, operatorii din sectorul alimentar sunt obligați să indice clar pe etichetă denumirea corectă a produsului.

Diferența la raft:

Deși pot semăna la aspect, gust și consistență, diferența majoră constă în materia primă: Brânza autentică conține doar lapte, fermenți și cheag. Are o aromă specifică de fermentație și un gust natural, dulceag. Produsele cu grăsimi vegetale conțin uleiuri vegetale care înlocuiesc parțial sau total grăsimea lactată. Acestea au o textură care doar imită lactatele, fiind procesate industrial.

Ce trebuie să conțină eticheta unui produs conform legii?

Pentru a asigura o transparență totală, orice etichetă trebuie să fie vizibilă și lizibilă, cu următoarele informații obligatorii:

–Denumirea corectă a produsului: De ex: „Brânză de vaci” sau „Produs pe bază de grăsimi vegetale”;

–Lista completă a ingredientelor: În ordinea descrescătoare a cantității acestora (unde se pot identifica grăsimile vegetale);

–Alergenii: Ingredientele care pot cauza intoleranțe (ex: lactoză) trebuie evidențiate;

–Data limită de consum și condițiile de păstrare, inclusiv regimul termic necesar;

–Declarația nutrițională: Valoarea energetică, cantitatea de grăsimi (inclusiv acizi grași saturați), glucide, proteine și sare;

–Datele producătorului/importatorului: Numele. adresa, și datele de contact ale operatorului.

❄️ Recomandări de păstrare și depozitare pentru consumatori. Pentru a menține calitățile nutritive, brânza trebuie păstrată la frigider, la temperaturi optime între +2°C și +6°C. După deschiderea ambalajului, se recomandă depozitarea în recipiente de sticlă cu capac pentru a preveni absorbția mirosurilor străine.

ANSA îndeamnă consumatorii să citească atent informațiile de pe eticheta produselor alimentare și să aleagă în cunoștință de cauză alimentele, în funcție de preferințe și necesități nutriționale.

ATENȚIE! Nu orice produs alb și granular de pe raft este „brânză”!

Siguranța alimentară începe cu un consumator informat.