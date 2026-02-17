Vin „de marcă franceză”, exportat ilegal din Republica Moldova în SUA

 O schemă prin care vinul unei mărci franceze, de aproape 5 mln de lei, a fost exportat din Republica Moldova în SUA, timp de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră. Cazul a fost deconspirat după ce titularul francez al mărcii de vinuri a anunțat autoritățile despre încălcarea drepturilor de autor, iar agențiile Interpol și Europol au sesizat Poliția de Frontieră din Republica Moldova.

Potrivit PCCOCS, începând cu anul 2020, compania din Moldova a fabricat și exportat în Statele Unite ale Americii vinurile cu denumirea mărcii franceze, protejate internațional, fără însă a obține acest drept, ceea ce ar fi inclus anumite condiții și costuri în raport cu marca franceză.

În cadrul operațiunii, procurorii PCCOCS și polițiștii de frontieră au efectuat percheziții la domiciliile și în mașinile mai multor persoane din compania vizată – atât la Chișinău, când și la fabrica de vin din afara capitalei.

În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat ambalaje, mostre de etichete care ar încălca drepturile de autor din Franța, contracte, facturi, precum și purtători de informații, care vor fi cercetate în cadrul investigațiilor penale.

Exporturile de vin spre SUA ale companiei investigate au fost suspendate, iar oamenii legii continuă cercetarea penală, scrie anticoruptie.md


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

