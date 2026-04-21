Doar concept! Viitorul raion Soroca ar putea include actualele raioane Drochia, Florești și Soroca

  Mai mulți cititori ne-au întrebat dacă raionul Soroca va rămâne centru raional/regional/districțional sau această chestiune vas fi puse în discuție și la acest rol pretinde și orașul Drochia.

În acest context, vă (re)aducem aminte despre ceea ce a afirmat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și anume: Republica Moldova va avea doar 10 raioane, în loc de 32 câte sunt acum, iar procesul de amalgamare a localităților va fi simplificat, cu scopul final ca o primărie să aibă cel puțin 3.000 de locuitori.

Guvernul va tripla sumele alocate primăriilor care vor să se unească, „pentru a-și rezolva problemele”, cum ar fi să conecteze populația la apeduct sau la canalizare.

Sunt prevăzute trei tipuri de stimulente financiare: pentru pregătirea procesului de amalgamare, pentru dezvoltarea infrastructurii (va crește de 1.000 până la 3.000 de lei per locuitor) și pentru susținerea bugetelor locale (între 500.000 și 2 milioane de lei, alocați în următorii 3 ani primăriilor nou-formate).

„O primărie, ca să fie considerată minim funcțională și sustenabilă, trebuie să aibă minim 3.000 de locuitori. De aceea, în rezultatul reformei, după alegerile locale din 2027, nu vom avea nicio primărie care va administra treburi publice pentru un număr mai mic”, a explicat Buzu.

Pe de altă parte, conform unui CONCEPT, din viitorul raion/regiune/district Soroca vor face parte actualele raioane Drochia, Florești și Soroca, iar harta administrativ- teritorială a Republicii Moldova se va prezenta astfel:


