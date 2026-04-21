Pentru mâine, 22 aprilie 2026, Serviciul Hidrometeorologic de Stat e emis Cod Galben de înghețuri

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o avertizare de Cod Galben de înghețuri, valabilă miercuri, 22 aprilie, pentru mare parte din teritoriul Republicii Moldova, în special zonele de nord şi centru.

Astfel,, mâine, în orele nocturne și în primele ore ale dimineții, se prevăd înghețuri la suprafața solului și izolat în aer cu intensitatea cuprinsă între -1 și -3 grade Celsius. Fenomenul este cauzat de pătrunderea unei mase de aer rece, care, în condiții de cer senin, favorizează scăderea bruscă a temperaturilor sub pragul de îngheț.

Specialiștii recomandă agricultorilor să ia măsuri de protecție a plantelor, cum ar fi utilizarea fumigației sau irigarea prin aspersiune, pentru a diminua impactul asupra culturilor sensibile. Deși luna aprilie este caracterizată prin variații de temperatură, înghețurile tardive de primăvară pot avea consecințe economice semnificative, motiv pentru care menținerea stării de vigilență este esențială pentru protejarea terenurilor agricole.