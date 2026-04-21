Tânără condamnată pentru escrocherie – vindea „telefoane mobile” online și primea banii fără a livra bunurile promise

De către
OdN
-
0
27

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei tinere de 23 de ani pentru comiterea a două episoade de escrocherie, informează procuratura.md. Prin sentința instanței de judecată, tânără a fost condamnată,  prin concurs de infracțiuni, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani, cu obligarea respectării condițiilor stabilite de lege.

Potrivit materialelor cauzei, în lunile februarie și noiembrie 2023, inculpata a creat conturi false pe platformele TikTok și Telegram, unde a publicat anunțuri privind vânzarea unor telefoane mobile la prețuri mai mici decât cele de pe piață. Prin aceste anunțuri, a atras potențiali cumpărători, cărora le prezenta informații false, susținând că bunurile vor fi livrate prin curier după efectuarea plății.

Inculpata a indus în eroare două persoane, obținând mijloace financiare în mod fraudulos. Victimele au transferat sumele de 3 500 lei și 2 500 lei pentru achiziționarea telefoanelor mobile. După primirea banilor, inculpata a întrerupt comunicarea cu victimele, pe care ulterior le-a blocat, fără a-și onora obligațiile asumate, iar bunurile promise nu au mai fost livrate.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut integral vina.

Procuratura îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în efectuarea cumpărăturilor online: verificați autenticitatea vânzătorilor, evitați achitarea în avans către persoane necunoscute și utilizați metode sigure de plată, pentru a nu deveni victime ale escrocheriilor.


  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.