Tânără condamnată pentru escrocherie – vindea „telefoane mobile” online și primea banii fără a livra bunurile promise

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei tinere de 23 de ani pentru comiterea a două episoade de escrocherie, informează procuratura.md. Prin sentința instanței de judecată, tânără a fost condamnată, prin concurs de infracțiuni, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani, cu obligarea respectării condițiilor stabilite de lege.

Potrivit materialelor cauzei, în lunile februarie și noiembrie 2023, inculpata a creat conturi false pe platformele TikTok și Telegram, unde a publicat anunțuri privind vânzarea unor telefoane mobile la prețuri mai mici decât cele de pe piață. Prin aceste anunțuri, a atras potențiali cumpărători, cărora le prezenta informații false, susținând că bunurile vor fi livrate prin curier după efectuarea plății.

Inculpata a indus în eroare două persoane, obținând mijloace financiare în mod fraudulos. Victimele au transferat sumele de 3 500 lei și 2 500 lei pentru achiziționarea telefoanelor mobile. După primirea banilor, inculpata a întrerupt comunicarea cu victimele, pe care ulterior le-a blocat, fără a-și onora obligațiile asumate, iar bunurile promise nu au mai fost livrate.

În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut integral vina.

Procuratura îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în efectuarea cumpărăturilor online: verificați autenticitatea vânzătorilor, evitați achitarea în avans către persoane necunoscute și utilizați metode sigure de plată, pentru a nu deveni victime ale escrocheriilor.