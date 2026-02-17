Veste bună pentru apicultori! Aceștia pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii

Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD Moldova), transmite moldpres.md

Sprijinul financiar este destinat modernizării stupinelor, creșterii valorii adăugate a produselor și extinderii prezenței mierii și produselor apicole moldovenești atât pe piața internă, cât și pe piețele externe. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova activează peste 9.000 de apicultori autorizați, dintre care peste 3.000 sunt înregistrați ca entități juridice, sectorul apicol fiind considerat unul cu potențial ridicat de export.

„Finanțarea poate fi utilizată pentru un spectru larg de investiții tehnologice în apicultură. În producerea mierii, apicultorii pot achiziționa stupi și familii de albine de prăsilă, echipamente de extragere, descăpăcitoare, centrifuge radiale, filtre pentru miere, precum și utilaje de ambalare și dozare. Pentru prelucrarea cerii sunt eligibile topitoare, filtre și separatoare, matrițe și mașini pentru turnarea foilor de ceară sau utilaje de extrudare. De asemenea, programele acoperă investiții în producerea derivatelor apicole, inclusiv echipamente pentru deshidratarea polenului și propolisului, sisteme de amestecare și omogenizare, precum și utilaje de ambalare și fasonare”, explică Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Autoritățile și implementatorii programului subliniază că investițiile vor contribui la profesionalizarea sectorului, la creșterea competitivității producătorilor și la dezvoltarea lanțului valoric apicol, inclusiv prin orientarea către produse cu valoare adăugată mai mare, nu doar către materia primă.

Programele IFAD urmăresc consolidarea activităților de producere și procesare a mierii, facilitând accesul producătorilor la tehnologii moderne, standarde de calitate și piețe noi. În același timp, dezvoltarea industriei apicole este văzută ca o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă în mediul rural și pentru diversificarea veniturilor agricultorilor.

Inițiativa este realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin UCIP IFAD, cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.