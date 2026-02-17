O deflagrație în Ucraina a speriat sorocenii. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul

Astăzi, Poliția din Soroca a fost sesizată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia. Lumea s-a arătat alertată, speriată și nedumerită or, nu se știa cauza acestor bubuituri.

Astfel, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. „Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale”, scrie Poliția Republicii Moldova.