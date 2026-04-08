ADIO, IL LUCE! Programul funeraliilor fostului selecționer al României, Mircea Lucescu

Evenimentul funeraliilor celui care a fost Mircea Lucescu va începe joi, 9 aprilie, la Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Aici este locul unde a jucat și a antrenat Mircea Lucescu dar va deveni și locul unde oamenii își pot lua rămas bun de la un nume de referință al fotbalului românesc.

Slujba de înmormântare se va desfășura vineri dimineața, la biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, unde se va permite accesul doar al familiei lui Mircea Lucescu. Cavoul, achiziționat de familie cu mai bine de 15 ani în urmă, se află pe aleea principală a cimitirului, unde sunt înmormântate nenumărate personalități din România. (SURSA: prosport.ro)