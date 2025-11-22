Rocadă la Consiliul Raional Soroca: Skoda mai veche, în loc de o Dacie nouă, pentru Direcția Finanțe

Consiliul raional Soroca ar putea transmite Direcției Finanțe un automobil Skoda din 2012, pentru necesitățile acesteia. Decizia ar putea veni după ce Direcția Finanțe a organizat patru tentative de licitații, la ultima fiind desemnat și câștigătorul. Informația se regăsește într-un proiect de decizie ce va fi pusă pe masa consilierilor raionali la următoarea ședință a Consiliului Raional Soroca.

Amintim că anterior Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca a început procedura de licitație pentru achiziționarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat suma de 340 mii de lei, cam 17 mii de euro. Și chiar dacă la prima vedere totul pare legal și corect, în realitate situația este mai complexă.

De fapt, aceasta este a patra încercare din acest an, după primele două din luna mai și a treia din iunie. Anunțul a fost plasat pe site-urile de achiziții, iar în scurt timp unica ofertă, a DAAC-Autotest SRL a fost declarată câștigătoare.

Dacă procurarea unui automobil nou pentru Direcția Finanțe poate fi cumva argumentată de Consiliul Raional Soroca, nu am găsit răspuns și argumente de ce s-a organizat o licitație cu dedicație. Caietul de sarcini al Direcției Finanțe se pliază perfect pe descrierile comerciale ale automobilului Dacia Duster Extreme, importat în Republica Moldova de dealerul oficial, care a și câștigat licitația.

Ulterior Direcția Finanțe a declarat că anulează și această licitație.

