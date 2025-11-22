Locuri de muncă bine plătite pentru oameni fără diplomă

Elveția are nevoie de aproximativ 850 000 de angajați pentru meserii care nu cer o diplomă de studii. Țara se confruntă cu un deficit mare de personal și recrutează activ oameni din alte state. Salariile sunt mari și pot ajunge până la 6500 euro pe lună.

Procesul de angajare este simplu. Candidatura se depune prin agențiile locale de recrutare. Acestea analizează profilul profesional și redirecționează candidații către posturi potrivite. Odată obținut contractul și statutul de lucrător transfrontalier, angajații beneficiază de asigurări de sănătate, alocații familiale, pensie și șomaj.

Recrutorii elvețieni apreciază punctualitatea, precizia și autonomia. Aceste calități cântăresc mult chiar dacă persoana nu are studii superioare. Contează și cunoașterea limbilor străine, precum germana, franceza sau italiana, în funcție de regiune.

Mai multe domenii sunt deschise pentru cei fără diplomă. Meseriile tehnice și manuale rămân în top datorită formării la locul de muncă. Tâmplăria, instalațiile sanitare, electricitatea și vopsitoria sunt printre cele mai căutate. Ospitalitatea oferă multe locuri de muncă pentru ospătari, bucătari sau ajutori de bucătărie. Contează motivația și disponibilitatea de a învăța.

Construcțiile au nevoie de zidari, dulgheri și acoperitori. Industria auto angajează mecanici, tinichigii și vânzători auto. Serviciile de îngrijire personală caută asistenți la domiciliu și îngrijitori fără calificare.

Iată o listă orientativă a salariilor pentru aceste tipuri de posturi:

Agent de curățenie aproximativ 4290 euro pe lună

Asistent la domiciliu între 3780 și 5400 euro pe lună

Muncitor în construcții între 5080 și 6050 euro pe lună

Șofer de camion sau autobuz între 4950 și 6750 euro pe lună

Electrician ucenic între 5850 și 8100 euro pe lună

Asistent medical necalificat între 4500 și 5850 euro pe lună

Elveția oferă stabilitate, salarii competitive și șanse reale de avansare. Pentru multe persoane, aceste locuri de muncă reprezintă o oportunitate de a-și îmbunătăți nivelul de trai.