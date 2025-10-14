Licitație cu dedicație la Consiliul Raional Soroca: „Șefa Direcției Finanțe poate merge cu autobuzul”

Acum o lună, Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca a început procedura de licitație pentru achiziționarea unui automobil de serviciu. Pentru aceasta s-a planificat suma de 340 mii de lei, cam 17 mii de euro. Și chiar dacă la prima vedere totul pare legal și corect, în realitate situația este mai complexă.

De fapt, aceasta este a patra încercare din acest an, după primele două din luna mai și a treia din iunie. Anunțul a fost plasat pe site-urile de achiziții, iar în scurt timp unica ofertă, a DAAC-Autotest SRL a fost declarată câștigătoare.

Între timp, consiliera raională Inga Burlacu, a venit cu o postare pe rețelele de socializare la acest subiect. „În timp ce oamenii din Soroca sunt îngrijorați de tariful la apă, conducerea socialistă de la Consiliul Raional Soroca pregătește o achiziție de lux: o Dacia Duster nouă, 17.000 €, cu toate dotările moderne.” Postarea a adunat rapid multe comentarii și distribuiri.

Dacă procurarea unui automobil nou pentru Direcția Finanțe poate fi cumva argumentată de Consiliul Raional Soroca, nu am găsit răspuns și argumente de ce s-a organizat o licitație cu dedicație. Caietul de sarcini al Direcției Finanțe se pliază perfect pe descrierile comerciale ale automobilului Dacia Duster Extreme, importat în Republica Moldova de dealerul oficial, care a și câștigat licitația.

Dacă extragem din caietul de sarcini unele cerințe, ba chiar și consecutivitatea lor, sunt la indigo copiate din descrierea modelului Dacia Duster. De exemplu atunci când cauți pe Google aceste două elemente: „- Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante  – Geamuri electrice față cu impuls pe partea soferului, geamuri electrice spate”, ghiciți ce model apare? Alt exemplu: – Media Display: ecran tactil 8‘’ (fara sistem navigație),comenzi pe volan & satelit, Bluetooth® (audio stream). Iar același model.

La fel este și când cauți pe site-urile specializate criteriile din caietul de sarcini, apare un singur model – Dacia Duster. Și nu este problema în acest model, Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca poate opta pentru orice mașină, dar atunci s-o spună pe șleau – vrem la comandă anume așa automobil de la acest importator. Fără să mai mimeze o licitație.

Am încercat să aflăm mai multe detalii de la șefa Direcției Finanțe, Angela Anici. Cât privește necesitatea unui automobil de serviciu, aceasta ne-a spus că este o achiziție necesară.

„Am vrut să procurăm un automobil pentru Direcția Finanțe a Consiliului Raional Soroca. Aceasta fiindcă nu avem un mijloc de transport, mașina veche din 2006 a fost autorizată pentru casare. Direcția Finanțe este în gestiunea Consiliului Raional și acordăm suport consultativ metodologic celor 35 de primării din raion. Noi conform legii avem dreptul atunci când depistăm neclarități, să mergem în teritoriu să verificăm nu doar primăriile ci și instituțiile bugetare, inclusiv și școlile. Până acum rugam la aparatul președintelui și-mi dădeau mașina de serviciu a unui vicepreședinte sau de la construcții. Chiar ieri am avut o ședință de lucru la Ministerul Finanțelor de la 9:00 până la 17:00, unde au fost invitați contabilii șefi ai direcției. Nu am avut transport de serviciu și i-am emis o deplasare. Noi am făcut unele economii la cheltuieli, am strâns șurubul, ca să putem procura un automobil nou de serviciu. Noi nu am făcut cumva să luăm o mașină de sub gard, dar am decis să fie transparent, conform legii, prin achiziții” ne-a declarat doamna Anici.

Dar despre faptul că licitația publică pare mai degrabă o comandă cu dedicație, șefa Direcției Finanțe ne-a asigurat că personal nu are nici un interes în acest caz. „Caietul de sarcini l-a făcut Direcția Finanțe. Eu nu sunt șofer, iar decizia a fost luată de grupul de lucru creat de noi. Modelul caietului de sarcini l-am luat de la alt Consiliu Raional, fiindcă noi nu avem practică, de la Dondușeni sau Briceni. Ne-am inspirat de pe rețelele de socializare, de pe internet l-am copiat. Să mă credeți, dar chiar nu am nici un interes. Oricum noi am început procedura de anulare după tot ce s-a pornit pe Facebook. Șefa Direcției Finanțe a mers și poate merge cu autobuzul, cu transport public, fără grijă nu m-a dus nimeni la prag cu transportul de serviciu. Îmi pare foarte rău de toată zarva care s-a început pe rețelele de socializare.”

Și dacă Direcția Finanțe renunță atât de ușor la acest automobil de serviciu, care ar mai fi necesitatea sa în realitate? Deocamdată, la data publicării acestui articol, licitația nu a fost anulată pe site-ul mtender.gov.md, iar câștigătorul întrunește desigur toate cerințele conform caietului de sarcini „copiat de pe internet”.