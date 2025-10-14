PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat astăzi că va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Maia Sandu, urmând ca, după constituirea fracțiunilor parlamentare, să înainteze candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, transmite moldpres.md

Alexandru Munteanu, economist, profesor universitar și om de afaceri, este recunoscut pentru experiența sa vastă în investiții și implicarea în proiecte educaționale și culturale internaționale. Născut la 20 ianuarie 1964 în Chișinău, Munteanu a urmat studii universitare în fizică și a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, iar ulterior la Universitatea Tehnică a Moldovei, ca lector conferențiar și prodecan al Facultății Internaționale.

Odată cu crearea Băncii Naționale a Moldovei, a ocupat funcții de conducere în Secția Operațiuni Valutare și Departamentul Relații Externe. A urmat studii postuniversitare la Columbia University, New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe, după care a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de peste trei decenii. De asemenea, este unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerț Americană).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, fiind director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR) și ulterior director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF. A deținut funcții în consiliile de administrație ale numeroase întreprinderi din Moldova și Ucraina și a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina. În 2016, a fondat 4i Capital Partners, companie de investiții cu activitate în Europa de Est.

A avut un rol activ și în educația internațională, fiind membru și președinte al Consiliului de Patroni al Pechersk School International (PSI) din Kyiv, instituție acreditată International Baccalaureate (IB), și a fost implicat în Consiliul de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate din Viena, Austria.

Pentru contribuțiile sale, Alexandru Munteanu a fost distins în 2006 cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

PAS subliniază că Moldova are nevoie de oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, pentru a conduce procesul de dezvoltare economică și aderare la Uniunea Europeană.

„Îi mulțumim domnului Munteanu că a ales să se implice în interesul țării, într-un moment în care expertiza sa este crucială pentru reforme și progresul Moldovei”, transmite Igor Grosu, preşedintele Parlamentrului şi liderul partidullui.

Ieri, premierul Dorin Recean a anunţat că se retrage din politică şi din funcţia de prim-ministru.