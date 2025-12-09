Dreptul la replică al primarului de Dărcăuți, Oleg Rozimovschi: „Totul a fost organizat pentru a ne denigra” / VIDEO

Un video filmat anterior în satul Dărcăuți, raionul Soroca și postat ieri pe Facebook de Partidul parlamentar „Democrația Acasă” a devenit viral pe internet, adunând vreo 2600 de distribuiri și sute de mii de vizualizări în 24 de ore. Secvențe cu descrierea „A primit amenda de la primarul PAS din Dărcăuți Soroca pentru că a filmat gardul cimitirului” a strâns peste 800 de comentarii, pro și contra celor declarate în video.

Fiindcă deputatul nu a mers și la primărie ca să afle și opinia primarului referitor la situația despre care s-a vorbit, i-am propus noi domnului Oleg Rozimovschi să ne spună și partea sa de adevăr. Acesta ne-a spus că în acest video filmat de deputatul Vasile Costiuc au fost spuse multe neadevăruri.