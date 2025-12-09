Pomul de Crăciun din Soroca își va aprinde luminile de sărbătoare la 11 decembrie

De către
OdN
-
0
0

Sărbătorile de iarnă încep oficial la Soroca la 11 decembrie, când orașul va aprinde luminile festive într-o atmosferă de poveste, în Piața Libertății. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Soroca, aduce publicului un spectacol gratuit cu invitați și surprize pentru toate vârstele.

Sorocenii sunt invitați joi, 11 decembrie, de la ora 17:00, la un eveniment care marchează startul sezonului festiv în oraș. Pomul de Crăciun instalat în centrul municipiului va fi iluminat pentru prima dată, transformând Piața Libertății într-un decor luminos, cu brazi împodobiți și cadouri simbolice.

Potrivit organizatorilor, aprinderea luminițelor reprezintă un moment de comunitate, în care locuitorii se reunesc pentru a celebra bucuria sărbătorilor. Invitata specială a serii este Emira, care va urca pe scenă pentru un moment artistic. Participanții sunt încurajați să vină în familie, cu prieteni sau colegi, pentru a se bucura împreună de acest spectacol și muzică. 


Articolul precedentDreptul la replică al primarului de Dărcăuți, Oleg Rozimovschi: „Totul a fost organizat pentru a ne denigra” / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.