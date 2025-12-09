Pomul de Crăciun din Soroca își va aprinde luminile de sărbătoare la 11 decembrie

Sărbătorile de iarnă încep oficial la Soroca la 11 decembrie, când orașul va aprinde luminile festive într-o atmosferă de poveste, în Piața Libertății. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Soroca, aduce publicului un spectacol gratuit cu invitați și surprize pentru toate vârstele.

Sorocenii sunt invitați joi, 11 decembrie, de la ora 17:00, la un eveniment care marchează startul sezonului festiv în oraș. Pomul de Crăciun instalat în centrul municipiului va fi iluminat pentru prima dată, transformând Piața Libertății într-un decor luminos, cu brazi împodobiți și cadouri simbolice.

Potrivit organizatorilor, aprinderea luminițelor reprezintă un moment de comunitate, în care locuitorii se reunesc pentru a celebra bucuria sărbătorilor. Invitata specială a serii este Emira, care va urca pe scenă pentru un moment artistic. Participanții sunt încurajați să vină în familie, cu prieteni sau colegi, pentru a se bucura împreună de acest spectacol și muzică.