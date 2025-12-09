Șofer amendat și cu permisul suspendat după ce a ignorat semnalul polițistului pe traseul Soroca – Chișinău

Un bărbat a fost declarat vinovat și sancționat cu 17.500 de lei amendă, plus privarea dreptului de a conduce pentru șase luni, după ce a ignorat semnalul legal de oprire al unui agent de circulație în satul Prodănești, raionul Florești. Instanța a decis că fapta, documentată în procesul-verbal al poliției, reprezintă o încălcare clară a Regulamentului Circulației Rutiere.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a examinat cauza contravențională privind acțiunile bărbatului, acuzat de neîndeplinirea indicației agentului de circulație. Potrivit materialelor din dosar, incidentul a avut loc la 29 octombrie 2025, ora 00:25, în satul Prodănești. În acel moment, șoferul, aflat la volanul unui automobil „a ignorat cerințele legale de a opri vehiculul la indicația legală a agentului de circulație”.

Cazul a ajuns în instanță după ce agentul constatator „a expediat cauza contravențională… ca instanță competentă să examineze cauza”, în conformitate cu art. 395 Cod contravențional. La ședința din 8 decembrie 2025, nici agentul, nici contravenientul nu s-au prezentat, deși au fost citați legal, fapt consemnat de instanță, care a menționat că „neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei”.

Magistratul a dispus examinarea în lipsă, după ce a verificat procedura de citare și a aplicat jurisprudența relevantă a CtEDO, amintind că „instanțele trebuie să întreprindă tot posibilul ca într-un mod rezonabil să citeze părțile și să se asigure că acestea sunt la curent cu procedurile la care participă”.

Analizând probele, instanța a concluzionat că procesul-verbal conține toate elementele cerute de lege și a reținut că șoferul „a recunoscut săvîrșirea contravenției, fapt confirmat prin prezența semnăturii olografe la pct.12, 14, 18 și 19 din actul procesual”.

Probele administrate includ procesul-verbal de contravenție, explicațiile contravenientului, raportul agentului, actele privind ridicarea vehiculului, cercetarea la fața locului, declarațiile unui martor și cazierul contravențional. Toate au confirmat că șoferul nu s-a conformat prevederilor pct. 11 lit. i) din Regulamentul Circulației Rutiere, potrivit cărora conducătorul „este obligat să oprească imediat vehiculul la semnalul agentului de circulație”.

Judecătoarea a concluzionat că „faptele constatate… sunt pe deplin confirmate”, iar agentul constatator „a făcut dovadă stării de fapt prin probele anexate la dosar”. Instanța a stabilit că sancțiunea se impune, ținând cont de „caracterul și gradul prejudiciabil al contravenției” și de faptul că șoferul ar mai fi fost sancționat anterior pentru fapte relevante cauzei.

Pe baza art. 241 alin. (1) Cod contravențional, instanța a dispus o amendă de 350 unități convenționale, echivalentul a 17.500 lei, și privarea dreptului de a conduce pentru șase luni.

Contravenientului i-a fost adus la cunoștință și dreptul de a achita jumătate din amendă în termen de trei zile lucrătoare, conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional, caz în care sancțiunea pecuniară se consideră executată integral. Hotărârea poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord.