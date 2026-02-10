De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă / VIDEO

În incinta IPLT „Ion Creangă” s-a desfășurat cea de-a treia activitate din cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie, activitate care a încheiat seria atelierelor cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”.

Elevii clasei a XII-a „B” au participat la ora tematică „Fiecare gest contează”, desfășurată sub îndrumarea dirigintei Rodica Baltă. Lecția a fost dedicată reflecției asupra responsabilității personale, empatiei și importanței gesturilor mărunte care pot influența pozitiv relațiile dintre oameni.

Prin discuții deschise și exemple concrete din viața de zi cu zi, elevii au fost încurajați să analizeze impactul propriilor acțiuni și să conștientizeze rolul fiecăruia în construirea unui climat bazat pe respect și solidaritate. Dialogul sincer și atmosfera matură au transformat ora într-un spațiu autentic de învățare și reflecție.

Diriginta clasei, Rodica Baltă, a ghidat elevii cu profesionalism și deschidere, stimulând implicarea activă și gândirea critică, contribuind astfel la formarea unor tineri responsabili și conștienți de valorile umane.

Activitatea s-a desfășurat cu implicarea Natalia Morneală, președinte CMI, și Elena Alexandrov, profesoară de fizică, care au susținut desfășurarea atelierului și promovarea principiilor educației incluzive în comunitatea școlară.

