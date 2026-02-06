Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

De către
OdN
-
0
52
Screenshot

Joi, 5 februarie, în incinta LT „Ion Creangă”, a avut loc cea de-a doua activitate desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie.

În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei a II-a „C” au participat la ora tematică „Fiecare dintre noi e unic”, desfășurată sub îndrumarea învățătoarei Stela Calmațui. Pe parcursul lecției, elevii au fost implicați în activități interactive prin care au învățat să se cunoască mai bine, să-și descopere calitățile și să înțeleagă că fiecare copil este diferit și valoros în felul său. Prin discuții, exerciții creative și exemple apropiate de universul lor, copiii au fost încurajați să-și exprime liber emoțiile, să se accepte pe ei înșiși și să-i respecte pe cei din jur.

Atmosfera din clasă a fost una deschisă și prietenoasă, elevii simțindu-se apreciați, încrezători și implicați. Un rol important în reușita activității l-a avut învățătoarea Stela Calmațui, care, prin răbdare, sensibilitate și profesionalism, i-a ghidat pe elevi cu grijă, transformând lecția într-o experiență educativă plăcută și memorabilă. Sub îndrumarea sa, copiii au înțeles că diversitatea nu desparte, ci îmbogățește. Activitatea a fost realizată cu implicarea Natalia Morneală, președinte CMI, și Elena Alexandrov, profesoara de fizică, care au susținut desfășurarea atelierului și promovarea valorilor educației incluzive.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Realizator: Maria Șevciuc

Articolul precedentSăptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO
Articolul următorPolițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.