Educație incluzivă continuă la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO

Joi, 5 februarie, în incinta LT „Ion Creangă”, a avut loc cea de-a doua activitate desfășurată în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie.

În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei a II-a „C” au participat la ora tematică „Fiecare dintre noi e unic”, desfășurată sub îndrumarea învățătoarei Stela Calmațui. Pe parcursul lecției, elevii au fost implicați în activități interactive prin care au învățat să se cunoască mai bine, să-și descopere calitățile și să înțeleagă că fiecare copil este diferit și valoros în felul său. Prin discuții, exerciții creative și exemple apropiate de universul lor, copiii au fost încurajați să-și exprime liber emoțiile, să se accepte pe ei înșiși și să-i respecte pe cei din jur.

Atmosfera din clasă a fost una deschisă și prietenoasă, elevii simțindu-se apreciați, încrezători și implicați. Un rol important în reușita activității l-a avut învățătoarea Stela Calmațui, care, prin răbdare, sensibilitate și profesionalism, i-a ghidat pe elevi cu grijă, transformând lecția într-o experiență educativă plăcută și memorabilă. Sub îndrumarea sa, copiii au înțeles că diversitatea nu desparte, ci îmbogățește. Activitatea a fost realizată cu implicarea Natalia Morneală, președinte CMI, și Elena Alexandrov, profesoara de fizică, care au susținut desfășurarea atelierului și promovarea valorilor educației incluzive.

