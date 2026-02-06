Săptămâna siguranței online la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO

La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca a fost organizată săptămâna siguranței online. Activitățile au avut scopul de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă riscurile din mediul digital și să învețe cum să se protejeze.

Siguranța pe internet înseamnă protejarea informațiilor personale, a dispozitivelor și a conturilor de amenințări precum furtul de identitate, fraudele financiare sau accesul neautorizat. Parolele puternice, setările de confidențialitate și prudența la distribuirea datelor sunt câteva dintre măsurile care pot crea un spațiu online mai sigur, mai ales pentru copii.

Olimpia Gatman, profesoară de informatică, spune că aceste activități se desfășoară anual, la toate treptele de învățământ.

„La lecțiile de informatică, elevii primesc informații utile despre siguranța pe internet. Nu lipsesc regulile privind jocurile online, deoarece știm că elevii petrec mult timp în mediul online. Le oferim sfaturi despre ce să facă atunci când sunt agresați verbal și le vorbim despre tipurile de cyberbullying, adică agresiunea în mediul online. Elevii primesc informații pe diferite suporturi, atât în format electronic, cât și în format tipărit, astfel fiind mai bine informați. De asemenea, exersăm la calculator, identificăm mesaje sau postări negative și analizăm care sunt sursele veridice, parțial veridice și oficiale din care se pot informa în mediul online.”.

Elevii au vorbit despre experiențele lor și despre metodele prin care se protejează.

Un elev a spus: „Mediul online vine cu diverse avantaje, mai ales pentru cei tineri, dar și cu riscuri. Acestea includ conturi false, furtul datelor personale, iar lista poate continua. Pentru a ne proteja în mediul online de persoane necunoscute, ar fi bine să nu divulgăm date cu caracter personal și să fim prudenți în interacțiunile cu persoanele pe care nu le cunoaștem.”.

O elevă a povestit că a primit mesaje suspecte de la o persoană necunoscută.

„M-am întâlnit cu astfel de cazuri în viața mea. De exemplu, am primit mesaje de la o persoană care voia să afle informații despre rudele mele, susținând că face parte din familie și că dorește să le cunoască mai bine. Mi-am dat seama că este un cont dubios, am analizat numele și postările, apoi am realizat că nu cunosc această persoană și am blocat-o. Astfel, am rezolvat problema.”.

Un alt elev consideră că setările de confidențialitate sunt esențiale.

„În primul rând, dacă vrem să ne protejăm de aceste persoane în mediul online, cea mai bună variantă ar fi să avem un cont privat, pentru a putea ține evidența cine dorește să ne urmărească și cine ne urmărește deja. Dacă observăm persoane necunoscute sau persoane cărora nu dorim să le fie cunoscut ce se întâmplă în viața noastră, le eliminăm din lista de urmăritori sau nu le acceptăm.”.

Prin aceste activități, elevii au învățat cum să recunoască pericolele din mediul digital și cum să reacționeze corect atunci când se confruntă cu situații suspecte. Inițiativa contribuie la formarea unor utilizatori responsabili și mai atenți în mediul online.