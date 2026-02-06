Bunurile și banii confiscați vor fi utilizați în interes public

Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care instituie un mecanism de utilizare a activelor confiscate. Documentul a fost votat în a doua lectură de 58 de deputați, informează anticoruptie.md

Inițiativa legislativă aparține Ministerului Justiției și a fost elaborată ca urmare a propunerilor prezentate de instituții publice și organizații ale societății civile, pentru a spori eficiența recuperării activelor și a investigațiilor în domeniul criminalității financiare. De asemenea, se urmărește ca activele sechestrate să fie gestionate și utilizate în mod corespunzător, în beneficiul public. Autorii menționează că această abordare transformă consecințele negative ale criminalității în resurse pozitive, consolidând încrederea publică în justiție și demonstrând că infracțiunea nu este profitabilă.

Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) este responsabilă de evidența bunurilor confiscate, cu excepția sumelor de bani, care sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat. ARBI va publica lista bunurilor, iar instituțiile publice sau neguvernamentale vor putea solicita utilizarea acestora. De asemenea, în document este stipulat că bunurile nu vor putea fi răscumpărate, direct sau indirect, de către persoana de la care au fost confiscate, soțul/soția, rudele și afinii acesteia până la gradul IV, precum și de persoanele asociate acestora.

Potrivit documentului, va fi creată Comisia pentru gestionarea bunurilor confiscate, care va evalua cererile depuse și va lua decizii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor sau sumelor de bani confiscate. Aceasta va fi constituită din 9 membri. Opt dintre ei sunt reprezentanți ai mai multor ministere, iar unul este reprezentant al societății civile, desemnat de Ministerul Justiției.

După ce bunurile vor fi transmise spre utilizare instituțiilor publice sau celor neguvernamentale, ARBI va verifica modul de utilizare a acestora. Autorii au propus ca 70% din sumele de bani confiscate să fie transferate în bugetul de stat, 20% să fie repartizate spre utilizare socială. 10% vor fi alocate unor autorități publice pentru a fi utilizate în interes public.

Noile prevederi legislative vor intra în vigoare la trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.