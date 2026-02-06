Polițiștii au reținut 15 persoane bănuite de spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.00

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii cu spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ $2.000.000.

Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități, informează politia.md

Astfel, oamenii legii au reținut 15 operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente (ca de exemplu, terenuri pentru construcția caselor), în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.

În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.

De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.

Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.

Astfel, urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și Sudul țării, precum și cetățeni străini. Bărbatul cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut și el.

Procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea în fața judecătorului de instrucție de aplicare a arestului preventiv, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați și stabilirea persoanelor din eșalonul superior de organizatori ai grupului infracțional.

Între timp, oamenii legii identifică și victimele schemei infracționale și stabilirea prejudiciului fiecărei persoane înșelate, timp în care reținuții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.