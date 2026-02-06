Poreclele de la Cosăuți: Zărzărel, Lupu, Rândunica… Cum îi spuneau Vioricăi Nagacevschi la școală? / VIDEO

La una dintre emisiunile “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, a fost prezentă scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi, originară din satul Cosăuți, raionul Soroca. Fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban ne-a povestit în cadrul interviului despre porecla familiei lor de acasă, dar și despre altele din sat.

Am mai vorbit cu protagonista noastră despre oile de pe tablou, casa părintească, glumele tatei și sobrietatea mamei, prietenii de la școală Viorel și Aurel, pasiunea pentru fotbal, Messi sau Ronaldo, profesoara iubită Vera Toma, încurajarea primită de la Ana Bejan, puterea cuvântului, criticul literar de acasă, cum a primit-o capitala atunci când a plecat de la Cosăuți, sacii cu scrisori, de ce a schimbat filologia pe drept, de ce feciorul a fost numit Vasile, dar nu Călin, cum a fost scris imnul Raionului Soroca, inteligența artificială și multe altele.

Interviul integral îl poți vedea AICI.