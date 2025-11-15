Viorica Nagacevschi despre Cosăuțiul natal, Vera Toma, Ana Bejan, Maia Sandu și sacii cu scrisori la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitată scriitoarea și notara Viorica Nagacevschi. Am discutat cu protagonista noastră despre Cosăuțiul natal, amintiri și familie.

Am mai vorbit cu fiica Haritinei și a lui Vasile Ceban despre oile de pe tablou, casa părintească, glumele tatei și sobrietatea mamei, poreclele din sat, prietenii de la școală Viorel și Aurel, pasiunea pentru fotbal, Messi sau Ronaldo, profesoara iubită Vera Toma, încurajarea primită de la Ana Bejan, puterea cuvântului, criticul literar de acasă, cum a primit-o capitala atunci când a plecat de la Cosăuți, sacii cu scrisori, de ce a schimbat filologia pe drept, de ce feciorul a fost numit Vasile, dar nu Călin, cum a fost scris imnul Raionului Soroca, inteligența artificială și multe altele.

