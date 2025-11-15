Un pensionar din Franța a pornit spre medic, dar a ajuns din greșeală în Croația

Un bărbat de 85 de ani din Franța, care intenționa doar să meargă la medic în orașul vecin, s-a trezit, spre surprinderea tuturor, la 1.500 de kilometri de casă, în Croația.

Potrivit radioului francez ici, un pensionar a plecat de acasă, în vestul Franței, îndreptându-se spre orașul Erve, situat la aproximativ 25 de kilometri, dar și-a pierdut complet orientarea și a continuat să meargă mereu spre est, transmite stiri.md/ cu referire la point.md

Conform publicației belgiene Nieuwsblad, pensionarul a condus timp de 24 de ore fără să observe că părăsise de mult Franța și traversase mai multe granițe europene. Bărbatul a recunoscut că „nu înțelege singur cum s-a putut întâmpla” și a asigurat jurnaliștii că niciodată nu a suferit de probleme de memorie sau orientare și se simțea perfect normal.

Inițial, dispariția pensionarului nu a ridicat semne de întrebare, dar atunci când nu s-a prezentat la întâlnirea cu prietenii, a fost dat dispărut. Vecinii s-au îngrijorat și au anunțat Poliția.

În cele din urmă, polițiștii l-au găsit datorită semnalului telefonului său: au reușit să-l contacteze, iar el a răspuns dintr-un hotel din Croația. În prezent, pensionarul așteaptă să fie adus acasă.