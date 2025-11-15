Un pensionar din Franța a pornit spre medic, dar a ajuns din greșeală în Croația

De către
OdN
-
0
29

Un bărbat de 85 de ani din Franța, care intenționa doar să meargă la medic în orașul vecin, s-a trezit, spre surprinderea tuturor, la 1.500 de kilometri de casă, în Croația. 

Potrivit radioului francez ici, un pensionar a plecat de acasă, în vestul Franței, îndreptându-se spre orașul Erve, situat la aproximativ 25 de kilometri, dar și-a pierdut complet orientarea și a continuat să meargă mereu spre est, transmite stiri.md/ cu referire la point.md

Conform publicației belgiene Nieuwsblad, pensionarul a condus timp de 24 de ore fără să observe că părăsise de mult Franța și traversase mai multe granițe europene. Bărbatul a recunoscut că „nu înțelege singur cum s-a putut întâmpla” și a asigurat jurnaliștii că niciodată nu a suferit de probleme de memorie sau orientare și se simțea perfect normal.

Inițial, dispariția pensionarului nu a ridicat semne de întrebare, dar atunci când nu s-a prezentat la întâlnirea cu prietenii, a fost dat dispărut. Vecinii s-au îngrijorat și au anunțat Poliția.

În cele din urmă, polițiștii l-au găsit datorită semnalului telefonului său: au reușit să-l contacteze, iar el a răspuns dintr-un hotel din Croația. În prezent, pensionarul așteaptă să fie adus acasă.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentViorica Nagacevschi despre Cosăuțiul natal, Vera Toma, Ana Bejan, Maia Sandu și sacii cu scrisori la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO
Articolul următorGreșeala pe care o faci când dezgheți carnea. Cum să eviți pericolul pentru sănătate
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.