Atelier de educație incluzivă la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Soroca / VIDEO

OdN
61

Vineri, 30 ianuarie, în incinta LT „Ion Creangă”, s-a desfășurat una dintre activitățile educaționale incluse în proiectul „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie.

În cadrul atelierului cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”, elevii clasei a VII-a „B” au participat la ora tematică „Cuvinte care pot răni sau vindeca”, o lecție menită să dezvolte empatia, responsabilitatea și respectul reciproc. Activitatea este coordonată de Natalia Morneală, președinte CMI, și Elena Alexandrov, profesoară de fizică, în colaborare cu conducerea clasei.

Un rol deosebit în realizarea acestei ore l-a avut diriginta clasei a VII-a „B”, doamna Olga Guțu, care, prin dăruire, profesionalism și grijă față de elevi, creează constant un climat educațional bazat pe respect, deschidere și valori umane. Implicarea sa activă contribuie la formarea unor elevi conștienți de importanța comunicării și a relațiilor armonioase în comunitate.

Această activitate reprezintă doar una dintre acțiunile desfășurate în cadrul proiectului, urmând ca și alte inițiative educaționale să fie realizate în perioada următoare.

Realizator: Maria Șevciuc

Realizator: Maria Șevciuc

