Viața – darul care ne este încredințat

Viața nu este doar o succesiune de zile, ci un dar care ne este încredințat, clipă de clipă. O primim fără să o cerem și o purtăm mai departe cu responsabilitatea alegerilor noastre. Uneori alergăm prin ea grăbiți, alteori ne oprim și ne întrebăm: încotro mergem și ce lăsăm în urma noastră?

Viața începe în taină, cu o respirație fragilă, și crește odată cu noi, prin copilărie, vis, greșeală și speranță. Ne învață să iubim, să așteptăm, să iertăm și să avem răbdare. Fiecare etapă își are rostul ei: bucuria începuturilor, frământările tinereții, liniștea sau încercările vieții de familie, toate ne modelează și ne aduc mai aproape de cine suntem cu adevărat.

A trăi cu sens înseamnă a recunoaște viața ca pe un dar, nu ca pe o posesie. Înseamnă să fim recunoscători pentru oamenii care ne sunt alături, pentru zilele senine, dar și pentru cele care ne încearcă, pentru că ele ne învață puterea și smerenia. Viața capătă profunzime atunci când este împărtășită, când se dăruiește prin fapte simple: o vorbă bună, o mână întinsă, o inimă deschisă. Astăzi, când citim cu voce tare, dăm glas nu doar cuvintelor, ci și gândurilor care ne adună.

Cititul devine o formă de întâlnire – cu noi înșine și cu ceilalți. Iar viața, rostită prin cuvinte, ne amintește că fiecare zi este o șansă de a trăi mai conștient, mai frumos și mai aproape unii de alții. Iar biblioteca este locul unde viața capătă glas. Aici, prin lectură, ne întâlnim cu destine, gânduri și experiențe care ne ajută să ne înțelegem mai bine pe noi înșine. Cartea devine un prieten tăcut, dar sincer, care ne însoțește în diferite etape ale vieții și ne oferă, de fiecare dată, un popas de reflecție și liniște.

Cititul cu voce tare nu este doar un act cultural, ci un gest de apropiere. Atunci când rostim cuvintele, ele prind viață, se așază în inimile celor care ascultă și ne reamintesc că lectura unește, vindecă și luminează. Biblioteca rămâne astfel un spațiu al întâlnirii, al dialogului și al sensului, unde fiecare carte citită este o sămânță de gând bun și de speranță. Dacă ați ajuns aici, înseamnă că lectura și-a împlinit menirea, iar aceste rânduri nu au fost scrise în zadar, și-au găsit rostul și cititorul potrivit.

Larisa Prisacari, șef serviciu asistență metodologică