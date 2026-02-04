Consultări publice: cum se va schimba municipiul Soroca datorită colaborării cu Botoșaniul / VIDEO

La 3 februarie Primăria municipiului Soroca a organizat consultări publice privitor la patru proiecte de decizie, ce prezintă interes public și vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului municipal. Primul subiect a fost cu privire la participarea Primăriei în cadrul apelului competitiv a proiectelor de dezvoltare regională, pentru „Construcția și extinderea sistemului de canalizare în municipiul Soroca, Regiunea de Dezvoltare Nord”. Apoi au urmat alte trei subiecte, parte a colaborării dintre municipiile Soroca, din Republica Moldova și Botoșani, din România, care vor fi finanțate în cadrul acestui proiect.

Autoritățile locale doresc amplasarea în scuarul Cetății Soroca a unei sculpturi stradale din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, muzeograful care a cercetat și promovat istoria ținutului și a fortăreței de pe malul Nistrului.

Familia regretatului Nicolae Bulat apreciază faptul că acesta nu este uitat după trecerea sa în neființă. Alt subiect ține de amplasarea bustului scriitorului Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu”.

În același proiect care unește malurile Prutului, se propune instalarea unei compoziții din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa și cartea” în Parcul care-i poartă numele. Conducerea primăriei consideră că astfel de proiecte precum CRAFT, Renașterea transfrontalieră și promovarea tradițiilor viitoare între România și Republica Moldova sunt în beneficiul comunității.

Autoritățile locale vin cu un îndemn către cetățeni, ca să fie mai activi și să participe la consultările publice pe care le organizează periodic Primăria municipiului Soroca, acest lucru fiind unul benefic pentru dezvoltarea orașului nostru.