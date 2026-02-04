Medicul de familie Ludmila Evstratova explică simptomele gripei și metodele de protecție / VIDEO

În ultima perioadă, tot mai multe persoane se confruntă cu gripă. Pentru a înțelege mai bine ce este această boală, cum o recunoști la timp și cum te poți proteja, am discutat cu Ludmila Evstratova, medic de familie la Centrul de Sănătate Publică Soroca-Nouă „Ina Popescu”.

Gripa este o boală infecțioasă provocată de un virus. Se transmite ușor de la o persoană la alta, prin tuse, strănut sau contact direct. În sezonul rece, numărul cazurilor crește, mai ales în colectivități, la școli, grădinițe sau locuri aglomerate.

Primele semne ale gripei apar, de regulă, brusc. Medicul spune că cele mai frecvente simptome sunt febra mare, frisoanele, durerile de cap, durerile musculare și oboseala accentuată. Pot apărea și tusea, durerile în gât, nasul înfundat sau curgerea nazală. La copii și vârstnici, gripa poate evolua mai greu și poate provoca complicații.